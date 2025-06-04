"Телефон за взятку": коррупционную схему разоблачили в изоляторе Астаны

В Астане судили сотрудника изолятора за неоднократное получение взятки по 26 эпизодам, еще несколько человек - за дачу взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны сообщил, что главный обвиняемый являлся сотрудником изолятора временного содержания Департамента полиции Астаны. С ноября 2023 года по апрель 2024 года он неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном.

Прокурор просил назначить бывшему сотруднику полиции наказание в виде 10 лет лишения свободы, еще двоим подсудимым - по 4 года лишения свободы и 24 подсудимым - штраф в минимальном размере.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления, суд признал Ж. виновным по ст. 366 ч. 3 п. 4 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в суде о наказании полицейского.

Двоим подсудимым, которые не признали вину по даче взятки, по ст. 367 ч. 1, 2 УК РК назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Еще одному подсудимому по ст. 367 ч.1 УК назначили наказание в виде штрафа в 15-кратном размере взятки, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"В отношении 23 подсудимых уголовное дело было прекращено в связи с раскаянием, поскольку установлено, что они находясь под следствием вынужденно согласились на дачу взятки, чтобы иметь возможность пользоваться мобильном телефоном для общение с близкими родственниками", - дополнили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, статья 366 ч. 3 п. 4 УК РК Получение взятки неоднократно наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет либо штрафом в размере от 60- до 70-кратной суммы взятки.

Статья 367 ч. 1 УК РК Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается лишением свободы на срок до 5 лет либо штрафом в размере от 20- до 30-кратной суммы взятки.

Статья 367 ч. 2 УК РК Дача взятки в значительном размере наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет либо штрафом в размере от 30- до 40-кратной суммы взятки.

Напомним, на днях сообщалось, что осудили руководителя Департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области и руководителя отдела финансового обеспечения этого же департамента.

В мае текущего года жителя Алматы признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки должностным лицам. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

А в Костанае на показательном процессе вынесли приговор полицейскому за взятку в 300 тыс. тенге, полученную за непривлечение к уголовной ответственности.