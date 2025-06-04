Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Телефон за взятку": коррупционную схему разоблачили в изоляторе Астаны

Опубликовано:

Передача взятки в конверте
Взятка. Иллюстративное фото: Atstock Productions / Getty Images

В Астане судили сотрудника изолятора за неоднократное получение взятки по 26 эпизодам, еще несколько человек - за дачу взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны сообщил, что главный обвиняемый являлся сотрудником изолятора временного содержания Департамента полиции Астаны. С ноября 2023 года по апрель 2024 года он неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном.

Прокурор просил назначить бывшему сотруднику полиции наказание в виде 10 лет лишения свободы, еще двоим подсудимым - по 4 года лишения свободы и 24 подсудимым - штраф в минимальном размере.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления, суд признал Ж. виновным по ст. 366 ч. 3 п. 4 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в суде о наказании полицейского.

Двоим подсудимым, которые не признали вину по даче взятки, по ст. 367 ч. 1, 2 УК РК назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Еще одному подсудимому по ст. 367 ч.1 УК назначили наказание в виде штрафа в 15-кратном размере взятки, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"В отношении 23 подсудимых уголовное дело было прекращено в связи с раскаянием, поскольку установлено, что они находясь под следствием вынужденно согласились на дачу взятки, чтобы иметь возможность пользоваться мобильном телефоном для общение с близкими родственниками", - дополнили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, статья 366 ч. 3 п. 4 УК РК Получение взятки неоднократно наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет либо штрафом в размере от 60- до 70-кратной суммы взятки.

Статья 367 ч. 1 УК РК Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается лишением свободы на срок до 5 лет либо штрафом в размере от 20- до 30-кратной суммы взятки.

Статья 367 ч. 2 УК РК Дача взятки в значительном размере наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет либо штрафом в размере от 30- до 40-кратной суммы взятки.

Напомним, на днях сообщалось, что осудили руководителя Департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области и руководителя отдела финансового обеспечения этого же департамента.

В мае текущего года жителя Алматы признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки должностным лицам. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

А в Костанае на показательном процессе вынесли приговор полицейскому за взятку в 300 тыс. тенге, полученную за непривлечение к уголовной ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252193-telefon-za-vzyatku-sotrudnika-izolyatora-osudili-za-korrupciyu-v-astane/