Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Торговля новорожденными: в МВД заявили о задержании членов ОПГ в Алматы (видео)

Опубликовано:

Задержание подозреваемых
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Сотрудники ДКНБ и УБОП Алматы сообщили о пресечении деятельности ОПГ, которая занималась продажей новорожденных детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей.

Сообщается, что злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, к лицам, желающим приобрести ребенка.

В ведомстве подчеркнули, что был задокументирован факт попытки продажи новорожденного мальчика за крупную сумму.

К счастью, во время передачи денег подозреваемые были задержаны с поличным. Ребенок передан под государственную защиту и размещен в специализированное учреждение.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело - подозреваемые арестованы.

Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.

"Речь идет не о разовой попытке. Мы полагаем, что имела место устойчивая схема, возможно с межрегиональными связями. Работа по установлению всех причастных лиц продолжается. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, - это циничное и тяжкое преступление. Ни один такой факт не останется без должной правовой оценки", - заявил первый замначальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

Отметим, зимой этого года мы писали, что в родильном доме Актюбинской области зафиксирован случай продажи младенца. Полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными в Казахстане.

Ранее в Атырауской области осудили пятерых казахстанцев, оказавшихся на скамье подсудимых по делу о торговле детьми. Сообщалось, что одна из осужденных, будучи беременной, договорилась с семейной парой. Как только ребенок родился, женщина продала его другой семье.

До этого в Таразе выявили факт торговли новорожденными детьми. Подозреваемыми оказались два медицинских работника городской больницы, их задержали. Вскоре стало известно, что за новорожденную девочку собирались отдать 1,5 млн тенге. Младенца поместили в городской дом малютки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252118-torgovlya-novorozhdennymi-v-mvd-zayavili-o-zaderzhanii-chlenov-opg-v-almaty-video/