Торговля новорожденными: в МВД заявили о задержании членов ОПГ в Алматы (видео)

Сотрудники ДКНБ и УБОП Алматы сообщили о пресечении деятельности ОПГ, которая занималась продажей новорожденных детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей.

Сообщается, что злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, к лицам, желающим приобрести ребенка.

В ведомстве подчеркнули, что был задокументирован факт попытки продажи новорожденного мальчика за крупную сумму.

К счастью, во время передачи денег подозреваемые были задержаны с поличным. Ребенок передан под государственную защиту и размещен в специализированное учреждение.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело - подозреваемые арестованы.

Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.

"Речь идет не о разовой попытке. Мы полагаем, что имела место устойчивая схема, возможно с межрегиональными связями. Работа по установлению всех причастных лиц продолжается. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, - это циничное и тяжкое преступление. Ни один такой факт не останется без должной правовой оценки", - заявил первый замначальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

Отметим, зимой этого года мы писали, что в родильном доме Актюбинской области зафиксирован случай продажи младенца. Полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными в Казахстане.

Ранее в Атырауской области осудили пятерых казахстанцев, оказавшихся на скамье подсудимых по делу о торговле детьми. Сообщалось, что одна из осужденных, будучи беременной, договорилась с семейной парой. Как только ребенок родился, женщина продала его другой семье.

До этого в Таразе выявили факт торговли новорожденными детьми. Подозреваемыми оказались два медицинских работника городской больницы, их задержали. Вскоре стало известно, что за новорожденную девочку собирались отдать 1,5 млн тенге. Младенца поместили в городской дом малютки.