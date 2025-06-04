Житель Мангистау не заплатил 218 млн тенге после продажи имущества

В Мангистауской области возбудили уголовное дело по факту неуплаты налога на 218 млн тенге при продаже имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Мангистауской области провела анализ соблюдения налогового законодательства и установила факт уклонения от уплаты налога с имущественного дохода на сумму 218 млн тенге.

В соответствии со ст.330 Налогового кодекса к имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению, относится доход от прироста стоимости при реализации физическим лицом имущества в Казахстане.

"Несмотря на требования закона и уведомления налогового органа, налогоплательщик не исполнил обязательства по уплате начисленной суммы по результатам налоговой проверки", - отметили в прокуратуре Мангистауской области.

По данному факту прокуратурой региона начато досудебное расследование по ст.244 Уголовного кодекса, проводятся следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Алматы участникам индустриальной зоны необоснованно начислили налоговые платежи на 103 млн тенге за пользование земельными участками. По акту надзора прокуратуры Алатауского района инвесторам произвели возврат необоснованно уплаченных денег.

В Шымкенте предприятие возместило причиненный ущерб государству на 261 млн тенге. Его директор получил условный срок по уголовной статье об уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций.