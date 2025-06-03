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Мужчину обвинили в избиении ребенка в Алматы: возбуждено уголовное дело

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Ребенок плачет
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim / Getty Images

Ранее в Сети распространились кадры инцидента в игровой комнате в Алматы - мужчину обвинили в избиении ребенка. В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Напомним, видео из игровой комнаты в Алматы распространилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет ребенка в область ягодиц.

Сообщается, что мужчина на видео является членом общественного совета Алматы. Авторы также писали, что полиция не приезжала на место событий после 7 звонков. Семье ребенка пришлось самостоятельно ехать в полицию и писать заявление. В больнице ребенку констатировали "ушиб грудной клетки".

На инцидент отреагировала Уполномоченный по правам ребенка в Алматы Диана Ерлан, сообщив, что дело в прокуратуре для правовой оценки.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. После установления объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение.

Вместе с тем, отметим, что участковый инспектор прибыл на место происшествия спустя 6 минут после поступления сигнала на пульт "102", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в апреле в области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам. Женщина выплатит компенсацию морального вреда за жестокое обращение с ребенком.

Также в апреле жительнице Щучинска назначили штраф за избиение ребенка, взятого на патронатное воспитание. После удара тяпкой у мальчика остался рубец.

Также мы писали, что в Сети появилось видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы. Полиция возбудила дело.

Также в марте избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251878-muzhchinu-obvinili-v-izbienii-rebenka-v-almaty-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/