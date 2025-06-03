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Казахстанец из-за рекламы оказался в суде

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Стробоскопы
Световые сигналы на авто. Иллюстративное фото: Jack Quillin / Getty Images

Житель Усть-Каменогорска получил штраф за то, что установил на свой автомобиль специальные световые сигналы, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.603 КоАП (за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

"Гражданин на транспортном средстве марки Changan UNI-V установил без соответствующего разрешения специальные световые сигналы. Своими действиями он нарушил требования п.3.15 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением правительства РК от 30 июня 2023 года № 534", - отметили в суде.

В судебном заседании казахстанец вину в совершении правонарушения признал и пояснил, что с целью рекламы установил на автомобиле стробоскопы.

Обстоятельства совершенного правонарушения, помимо пояснений самого мужчины, подтверждались протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, фотографиями и видеозаписью, протоколом изъятия и другими материалами дела.

Постановлением суда казахстанца признали виновным по ч.2 ст.603 КоАП РК. На него наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 25 МРП. С учетом смягчающих обстоятельств суд снизил сумму штрафа на 30%, до 68 810 тенге в доход государственного бюджета.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.603 КоАП РК установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) влечет штраф на физических лиц в размере 25 МРП (98 300 тенге) с конфискацией указанных устройств.

Ранее в Telegram распространилось видео, на котором водителя якобы штрафуют за "аварийку", включенную в авто в качестве жеста благодарности. Однако в полиции Алматы опровергли эту информацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251824-kazahstanec-iz-za-reklamy-okazalsya-v-sude/