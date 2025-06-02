Ущерб 59,7 млн тенге: руководителя финпирамиды осудили в Астане

Казахстанку, обвинявшуюся в руководстве подразделением финпирамиды и нанесении ущерба 13 гражданам на 103,9 млн тенге, осудили на 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении М.

М. обвинялась в руководстве структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды, в группе лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в особо крупном размере.

"М. в период с 2016 по 2022 годы в группе лиц по предварительному сговору с Б. руководила матричной системой в структурном подразделении финансовой пирамиды путем вложения денежных средств в вымышленную инвестиционную компанию HERMES LTD.

Система заключалась в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре", - сообщает суд.

В результате преступных действий М. и М. (в отношении него дело было прекращено в ходе досудебного расследования) вовлечены средства 13 граждан на общую сумму 103,9 млн тенге. 9 потерпевшим возмещен ущерб, не возмещенный ущерб 4 потерпевшим составляет 59,7 млн тенге.

"Из официальных источников установлено, в частности на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Life is good и HERMES LTD включены в список компаний с признаками финансовой пирамиды.

Кроме того, по информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, у компании Life is good и HERMES LTD отсутствует лицензия на осуществление какой-либо деятельности на финансовом рынке.

При этом, HERMES LTD является британской компанией, находящейся в офшорах в государстве Белиз. Сайт компании создан на том же хостинге, что и сайт холдинговой компании Life is good", - информирует суд.

Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.

Подсудимая вину признала, не признав гражданские иски, просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Судом в качестве смягчающих обстоятельств признаны пожилой возраст, чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств у подсудимой нет.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, не возмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил М. 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет", - сообщается в публикации.

Судом гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году руководителя финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd отправили в колонию на долгий срок в Караганде.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в ЗКО задержали женщину, подозреваемую в организации финансовых пирамид Life is good и Hermes. Сумма вовлеченных денежных средств граждан составила более 120 млн тенге. Как рассказали в АФМ, организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Уже в этом году в Карагандинской области начали расследование дела о финансовой пирамиде Live Good. Организатором называют женщину, которая привлекала вкладчиков через соцсети.

Стоит отметить, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды или по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на официальном сайте АФМ.