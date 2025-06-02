Видео с группой неизвестных в масках и с топором напугало жителей в Алматы

В Сети появилось видео, как неизвестные в масках и предположительно с топором выходят из подъезда многоэтажки в Алматы. В полиции прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте @almatynews_kaz опубликовали два видео с неизвестными в масках и тяжелым предметом в руках. На первом видео три человека стоят около подъезда. У одного из них в руках находится предположительно топор. Затем к ним из подъезда выходят еще несколько парней.

Второе видео - запись с камеры в подъезде. На кадрах также группа парней в масках поднимаются на этаж выше. У одного из них в руках виден предмет, похожий на саблю.

В описании к видео автор публикации сообщил, что инцидент произошел утром 2 июня на улице Маметовой, 47.

"Несколько мужчин в масках и с оружием, включая топор, пытались проникнуть в жилой дом. Очевидцы сообщили, что нападавшие вели себя агрессивно и, возможно, кого-то искали. Жители обратились к участковому", - пишет автор.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, куда корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением.

"По данным Управления полиции Алмалинского района, указанная информация не соответствует действительности. Обращений, заявлений, вызовов и иных официальных сигналов по данному факту в полицию не поступало. Объективных данных, подтверждающих достоверность данной информации, не зафиксировано.

В то же время проводится дополнительная проверка в разрезе всего города Алматы", - сообщили в полиции.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина гуляет в подъезде с предметом, похожим на нож. Авторы ролика отмечают, что мужчина беспокоит соседей. На это отреагировали в ДП Алматы.

До этого жалоба жительницы Алматы появилась в Сети - она заявила, что боится своего соседа, который якобы стучит в ее дверь и угрожает ей ножом. В полиции города прокомментировали инцидент.

В прошлом году также писали, что в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила, что ее сыну в лифте угрожал пьяный мужчина. Полиция начала расследование.