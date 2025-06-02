Вейпы на 1,6 млрд тенге и 3 авто изъяли у ОПГ в Павлодаре
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Преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ликвидировали в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по финмониторингу.
Как считает следствие, в целях конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в Telegram, а доставка - через курьерские службы.
Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение.
В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта. Изъято более 155 тыс. вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
В целях конфискации наложен арест на 3 автомашины (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) общей стоимостью 37 млн тенге.
Предполагаемого организатора преступной группы поместили под стражу.
"Вейпы активно распространялись среди несовершеннолетних подростков и студентов. Это представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний", - подчеркнули в АФМ.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Алматы стражи порядка продолжают выявлять точки по продаже электронных сигарет. Подпольные "магазины" нарушители организуют даже в офисах.
А в январе этого года в Астане задержали мужчину, который подозревается в продаже вейпов в одном из ночных клубов столицы.
Мы также писали, что житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге.
А в Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.
Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251320-arestovany-3-avto-izyato-155-tys-veypov-predpolagaemogo-organizatora-opg-arestovali-v-pavlodare/