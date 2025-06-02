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Задержаны 18 человек: спецоперацию провели на предприятии в Карагандинской области (видео)

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Изъятые ГСМ
ГСМ. Фото: Polisia.kz

В Карагандинской области задержали две криминальные группы. Одна подозревается в хищении с предприятия, другая - в незаконном обороте драгоценных металлов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиапортала Министерства внутренних дел, в Карагандинской области сотрудники УБОП задержали преступную группу, участники которой подозреваются в систематическом хищении товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и горюче-смазочных материалов (ГСМ) с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды.

По сведениям МВД, установлено, что несколько работников указанного предприятия в сговоре с охранниками в течение нескольких месяцев осуществляли хищения, впоследствии реализовывая похищенное в нелегальный пункт приема.

"В результате проведенных мероприятий 18 фигурантов задержаны с поличным. Изъято ГСМ, а также значительное количество товарно-материальных ценностей, включая металлоизделия и запасные части на автотехнику.

Кроме того, в ходе обысков изъято пять незарегистрированных ружей, в том числе обрез и нарезной карабин, а также травматическое оружие и боеприпасы", - сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

А 21 мая пресечена преступная деятельность другой группировки из числа жителей Карагандинской области, которые подозреваются в незаконном обороте драгоценных металлов.

Сообщается, что в ходе обыска изъято около 17 тонн медного концентрата, оборудование, используемое при переработке руды, различная документация и деньги.

"По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Куандык Алпыс.

Напомним, ранее в Карагандинской области задержана предполагаемая преступная группа, участников которой подозревают в совершении ряда тяжких преступлений. В отношении задержанных проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия.

В феврале в Министерстве внутренних дел сообщили, что задержана преступная группа за хищение "социального" газа с территории месторождения в Актюбинской области. По пути следования с месторождения в направлении точки сбыта задержано 12 вагонов с похищенным газом.

Также в начале года в Кызылорде полицейские задержали преступную группу - в краже нефтепродуктов подозревают сотрудников промышленного предприятия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251311-zaderzhany-18-chelovek-specoperaciyu-proveli-na-predpriyatii-v-karagandinskoy-oblasti-video/