Казахстанец сел за мотоцикл пьяным и был арестован сразу на месяц

В Восточно-Казахстанской области мужчину арестовали сразу на месяц, так как он повторно нарушил закон и сел за мотоцикл пьяным, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

По данным пресс-службы суда ВКО, в районе Үлкен Нарын казахстанца обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом нарушение было совершено повторно в течение года.

Сообщается, что М. в состоянии алкогольного опьянения управлял двухколесным мотоциклом, в чем раскаялся в суде. В итоге суд назначил административное взыскание в виде административного ареста сроком на 30 суток.

В мае текущего года в Алматы полицейские задержали водителя мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

А в апреле этого года на автодороге Омск - Майкапчагай полицейские остановили водителя мотоцикла без госзнаков, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.

Также в апреле мотоциклист наехал на дорожных рабочих в Алматы: два человека погибли, один попал в больницу. Позже выяснилось, что водитель мотоцикла был пьян.