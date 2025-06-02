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Казахстанец сел за мотоцикл пьяным и был арестован сразу на месяц

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Мотоциклист
Мотоциклист. Иллюстративное фото: pexels.com

В Восточно-Казахстанской области мужчину арестовали сразу на месяц, так как он повторно нарушил закон и сел за мотоцикл пьяным, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

По данным пресс-службы суда ВКО, в районе Үлкен Нарын казахстанца обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом нарушение было совершено повторно в течение года.

Сообщается, что М. в состоянии алкогольного опьянения управлял двухколесным мотоциклом, в чем раскаялся в суде. В итоге суд назначил административное взыскание в виде административного ареста сроком на 30 суток.

В мае текущего года в Алматы полицейские задержали водителя мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

А в апреле этого года на автодороге Омск - Майкапчагай полицейские остановили водителя мотоцикла без госзнаков, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.

Также в апреле мотоциклист наехал на дорожных рабочих в Алматы: два человека погибли, один попал в больницу. Позже выяснилось, что водитель мотоцикла был пьян.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251305-kazahstanec-sel-za-motocikl-pyanym-i-byl-arestovan-srazu-na-mesyac/