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Находившегося 20 лет в розыске казахстанца нашли в России и вернули на родину

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Мужчину экстрадировали в Казахстан
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr/

Из России экстрадировали казахстанца, который 20 лет скрывался от международного розыска по делу о наркоторговле и контрабанде, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, а также их контрабанду.

"Указанное лицо в 2003 году было вовлечено в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия. Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиков другим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта", - рассказали в Генеральной прокуратуре.

В ходе спецопераций, проведенных в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях, часть преступников задержали, при этом у них изъяли 35 кг героина и 28 кг опия.

В последующем они были осуждены, а подозреваемый от правоохранительных органов смог скрыться, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Спустя 20 лет нахождения в розыске, в декабре прошлого года его задержали в Самарской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан. Мужчину подозревают в обмане шести знакомых в Актау на общую сумму свыше 63 млн тенге.

В Москве задержали гражданина Узбекистана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на территории Казахстана. Мужчина с 2012 года находился в международном розыске. Российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого.

Из Саудовской Аравии на родину экстрадировали казахстанца, которого подозревают в мошенничестве и неисполнении исполнительного документа. Как сообщили в Генпрокуратуре, подозреваемый скрылся, пока велось следствие, после чего его объявили в международный розыск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251290-nahodivshegosya-20-let-v-rozyske-kazahstanca-nashli-v-rossii-i-vernuli-na-rodinu/