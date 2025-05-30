Директора крупной газовой компании проверяют по делу о хищении 270 млн тенге в Кокшетау

В Акмолинской области расследуется масштабное мошенничество на 270 млн тенге. Проверяют руководителя компании, занимающейся продажей газа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Кокшетау сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту хищения 270 млн тенге.

По предварительной информации, преступление было совершено в одной из крупных компаний, занимающихся продажей газа.

28 мая в управление полиции Кокшетау поступило заявление от юриста компании. Он сообщил, что с января по апрель в ТОО обнаружена пропажа значительной суммы денег.

"В ходе расследования выяснилось, что за короткий срок мошенник обманным путем получил крупную сумму денег. Правоохранительные органы начали проверку 34-летнего руководителя компании. Будут изучены его возможная роль и мотивы в этом деле", - отметили в МВД.

Заведено уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские напомнили, что этот случай подчеркивает важность тщательного отбора и проверки сотрудников, особенно в тех компаниях, где обращаются большие финансовые средства. Расследование продолжается.

Ранее в Астане возбудили дело в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО. Их подозревают в хищении 2 млрд тенге. В целях конфискации наложен арест на имущество общей стоимостью более 148 млн тенге.

Также в столице вынесли приговор по делу о хищении 8,5 млрд тенге, предназначавшихся для строительства ветряной электростанции. Преступление совершили посредством заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании.

А в Усть-Каменогорске осудили руководителя областного филиала "Казселезащиты" МЧС. Его обвиняли в хищении 2,7 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в филиал жителя города. Чиновника приговорили к 3 годам лишения свободы.