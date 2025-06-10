Дочь пострадала, когда пыталась разнять родителей во время ссоры в Шымкенте

В Шымкенте дочь пострадала от рук отца, когда пыталась разнять родителей во время ссоры. Однако семейный конфликт окончился примирением, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Подсудимому предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.108-1 УК).

"Он в мае 2025 года, находясь дома, в ходе ссоры с супругой, причинил легкий вред здоровью своей дочери, которая пыталась разнять их", - установил суд.

Вина подсудимого подтверждалась его показаниями, показаниями свидетеля, протоколами осмотра места происшествия, заключением судебной экспертизы и другими собранными по делу доказательствами.

Потерпевшая простила отца и просила прекратить дело. Подсудимый полностью признал вину, примирился с дочерью и также просил прекратить производство по делу.

Суд, учитывая примирение отца с дочерью и возмещение причиненного ущерба, на основании ч.1 ст.68 УК освободил мужчину от уголовной ответственности и прекратил производство по делу. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.68 УК РК лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.

Ранее стало известно, что жительница Актобе просила защитить ее от преследований бывшего возлюбленного, который угрожал спалить дом и машину. Однако суд не стал наказывать мужчину из-за срока давности.