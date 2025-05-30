Защитой от птиц и собак объяснили нарушение закона жители Жамбылской области

В Жамбылской области скотоводы незаконно хранили оружие якобы для защиты от птиц и собак. Им назначили штрафы, а ружья конфисковали, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по факту незаконного хранения гладкоствольного оружия (ч.1 ст.482 КоАП) рассмотрел Жуалынский районный суд.

В марте 2025 года при проверке сотрудниками полиции одной из территорий выпасов для скота, принадлежащей лесному хозяйству, в доме на пастбище у двух скотоводов обнаружили незарегистрированное 12- и 16-калиберное оружие марки "ИЖ 18Е" и "ИЖ 17".

"В своих объяснительных скотоводы утверждали, что хранили оружие лишь для защиты от птиц и собак", - уточнили в суде.

В соответствии с Законом РК "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать достигшие 21-летнего возраста граждане Республики Казахстан с правом хранения и ношения, которые имеют удостоверение охотника.

На судебном заседании правонарушители свою вину признали полностью и просили суд строго не наказывать их.

Постановлением суда казахстанцев признали виновными. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 78 тыс. тенге каждому с конфискацией оружия.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.482 КоАП РК незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка не зарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему, электрического, метательного, охолощенного, сигнального, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Джоуль, калибром более 4,5 миллиметра, основных (составных) частей к нему влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге), с конфискацией оружия, а также основных (составных) частей к нему.

Ранее жительницу области Абай привлекли к ответственности за незаконное хранение боеприпасов. Женщина заявила, что они остались ей от покойного отца.