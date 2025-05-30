Перепутал с банкоматом: кофе унесли вместо денег из автомата в Балхаше

В Карагандинской области кофейный автомат перепутали с терминалом. Денег в нем не обнаружилось, поэтому из автомата украли кофейные ингредиенты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Балхаше 37-летний предприниматель установил кофейные автоматы для местных жителей.

При обслуживании одного из аппаратов он обнаружил следы взлома. Оказались похищены контейнеры с зерновым кофе, шоколадным порошком и сухим молоком. Ущерб составил 43 тысячи тенге.

Полиция оперативно задержала 50-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

"Мужчина ошибочно принял кофе-автомат за терминал для наличных и, не найдя денег, забрал кофейные ингредиенты. Аппарат принимает только онлайн-платежи, что и стало причиной ошибки вора", - пояснили в МВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Жамбылской области рассмотрели дело о краже, совершенной из-за того, что мужчины отправились забирать долг, но перепутали дом в селе Колбастау. В итоге из-за пропажи ноутбука потерпевшей был нанесен материальный ущерб на сумму 320 тыс. тенге.

А в Уральске задержали подозреваемых в краже денег из банкомата. Сделать это удалось из-за технического сбоя - ранее деньги положила в купюроприемник 53-летняя горожанка. По данным МВД, трое подозреваемых поделили между собой всю сумму.