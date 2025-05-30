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Подросток напал с ножом на сверстника и получил условный срок в Кызылординской области

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Подросток с ножом возле компании молодежи
Подросток с ножом. Иллюстративное фото: Uwe Umstatter / Getty Images

В Кызылординской области подросток получил условный срок за нападение с ножом на сверстника и причинение ему тяжелого ранения в легкое, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении несовершеннолетнего подсудимого 2007 года рождения по п.7 и 11 ч.2 ст.106 УК РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

"Подсудимый 3 февраля 2025 года примерно в 13:00, разозлившись на нецензурные слова, адресованные ему со стороны несовершеннолетнего потерпевшего, и испытывая унижение из-за того, что тот повалил его на землю, вышел из двора своего дома с ножом, с целью умышленного причинения тяжкого вреда здоровью нанес несовершеннолетнему тяжкое телесное повреждение в область левой грудной клетки", - установил суд.

Подростка признали виновным по п.11 ч.2 ст.106 УК РК и приговорили к 6 годам лишения свободы.

С применением статьи 63 УК РК, назначенное наказание было признано условным. В отношении несовершеннолетнего установлен пробационный контроль сроком на 1 год.

Отметим, что по п.11 ч.2 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. Подозреваемыми в нападении также оказались несовершеннолетние. Их доставили в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250534-podrostok-napal-s-nozhom-na-sverstnika-i-poluchil-uslovnyy-srok-v-kyzylordinskoy-oblasti/