Казахстанка рассказала знакомым, что скоро родит, и получила 50 млн тенге

Жительницу Карагандинской области подозревают в том, что она получила 50 млн тенге мошенническим способом, рассказывая о скорых родах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Темиртау 26-летнюю местную жительницу подозревают в мошенничестве.

"Она рассказывала знакомым, что скоро родит второго ребенка и срочно нуждается в родовой выплате, и брала у них деньги в долг. Работая в салоне красоты, она вела беседы с клиентами, рассказывая эту историю и вызывая сочувствие. Многие из них оформляли кредиты и рассрочки, чтобы помочь ей.

Первые полтора года женщина исправно возвращала долги, создавая видимость порядочности. Но в начале года выплаты прекратились, а долги выросли", - сообщили в МВД.

Потерпевшие обратились в полицию. Только три женщины заявили о потерях от 650 тысяч до 2,2 млн тенге. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

"Полиция доказала ее вину в 38 эпизодах мошенничества на общую сумму около 50 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жительницу Алматы и ее 12 подельников-родственников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали 290 человек на сумму 4,6 млрд тенге. Потерпевшим предлагали закупить посуду, мебель и другие принадлежности для дома по низким ценам через чаты в мессенджерах.

А в Карагандинской области местные жители передавали от 200 тыс. тенге и более за трудоустройство в престижные компании, но работы не получили. Пока известно о 10 людях, потерявших деньги, но в полиции не исключают, что их может быть больше.