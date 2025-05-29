Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трех казахстанцев наказали за проповеди среди заключенных в Жамбылской области

Опубликовано:

Дверь в тюрьме
Тюрьма. Иллюстративное фото: Hans Neleman/Getty Images

В Жамбылской области вынесли приговор трем мужчинам за проповеди среди заключенных и участие в деятельности экстремистской организации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемых в участии в деятельности религиозного объединения после решения суда о запрете их деятельности в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма (ч.2 ст.405 УК) рассмотрел Жамбылский районный суд.

Выяснилось, что в декабре 2024 года трое подсудимых отбывали наказание в исправительном учреждении.

"Зная, что деятельность религиозной экстремистской организации запрещена судом, собирались с осужденными, проводили "даваты" (проповеди, пропаганду, консультации, собрания) среди заключенных с целью формирования идеологии международной религиозно-экстремистской организации и увеличения числа ее сторонников. Они убеждали людей, принимать решения о том, где и кому их последователи должны вести свой "дават", тем самым участвовали в деятельности международной религиозно-экстремистской организации", - установил суд.

Вина подсудимых подтверждалась показаниями свидетелей и вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься религиозной деятельностью. Подсудимые вину признали частично.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес то, что подсудимые имеют несовершеннолетних детей и раскаяние в содеянном одного из подсудимых.

Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Приговором суда подсудимые были признаны виновными. Их осудили к 1 году лишения свободы, с лишением права заниматься религиозной деятельностью сроком от 4 до 7 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.405 УК РК участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. 

Ранее в Алматы задержали иностранца, которого подозревают в распространении экстремистской литературы, проведение религиозных и оккультных обрядов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в Астане, области Абай, Актюбинской и Туркестанской областях пресекли деятельность религиозных радикалов. Задержали четырех граждан Казахстана, один из которых был ранее судим.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250171-treh-kazahstancev-nakazali-za-propovedi-sredi-zaklyuchennyh-v-zhambylskoy-oblasti/