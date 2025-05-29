Трех казахстанцев наказали за проповеди среди заключенных в Жамбылской области

В Жамбылской области вынесли приговор трем мужчинам за проповеди среди заключенных и участие в деятельности экстремистской организации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемых в участии в деятельности религиозного объединения после решения суда о запрете их деятельности в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма (ч.2 ст.405 УК) рассмотрел Жамбылский районный суд.

Выяснилось, что в декабре 2024 года трое подсудимых отбывали наказание в исправительном учреждении.

"Зная, что деятельность религиозной экстремистской организации запрещена судом, собирались с осужденными, проводили "даваты" (проповеди, пропаганду, консультации, собрания) среди заключенных с целью формирования идеологии международной религиозно-экстремистской организации и увеличения числа ее сторонников. Они убеждали людей, принимать решения о том, где и кому их последователи должны вести свой "дават", тем самым участвовали в деятельности международной религиозно-экстремистской организации", - установил суд.

Вина подсудимых подтверждалась показаниями свидетелей и вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься религиозной деятельностью. Подсудимые вину признали частично.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес то, что подсудимые имеют несовершеннолетних детей и раскаяние в содеянном одного из подсудимых.

Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Приговором суда подсудимые были признаны виновными. Их осудили к 1 году лишения свободы, с лишением права заниматься религиозной деятельностью сроком от 4 до 7 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.405 УК РК участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Ранее в Алматы задержали иностранца, которого подозревают в распространении экстремистской литературы, проведение религиозных и оккультных обрядов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в Астане, области Абай, Актюбинской и Туркестанской областях пресекли деятельность религиозных радикалов. Задержали четырех граждан Казахстана, один из которых был ранее судим.