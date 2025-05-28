"Кушали фекалии коров": об издевательствах в патронатной семье рассказали сироты в Караганде

В Караганде приемные дети из патронатной семьи дали показания против своих опекунов - те, по словам пострадавших, жестоко издевались над ними, сообщает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в Караганде приемные дети из патронатной семьи сегодня дали показания против своих опекунов. По материалам дела, супруги жестоко издевались над ними, избивали и вынуждали питаться продуктами с навозом.

На скамье подсудимых 45-летний мужчина, его супруга и дочь. Судят семью за истязание, причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество - деньги, которые государство выделяло на содержание детей, глава семейства якобы тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты.

Сегодня в зале суда шестеро сирот (старшему из которых сейчас 16, младшему 11 лет) с трудом подбирали слова, чтобы пересказать, что им пришлось пережить в патронатной семье. Детский кошмар длился целых 5 лет. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка.

Первым показания давал старший потерпевший. По его словам, в ход шли кочерга, кнут и скалка

"Мою голову разбили скалкой и сказали: "Соври, что ты упал с качели". А я когда лежал в больнице на 45-м квартале, врачам говорил, что меня ударили скалкой. Вот у меня остался шрам, мне сюда пластину поставили и тут мне зашивали", - рассказал он.

И если первый ребенок жаловался на супругов-опекунов, второй говорил исключительно про их дочь. Девушка тоже на скамье подсудимых, и говорят, именно она заставляла детей употреблять в пищу навоз. Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома. Но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко.

"Палас был в гостевой комнате, меня туда положили и завернули, и начали прыгать. Алия Яковлевна, Нурайым Аяновна и Аян Жапыханович", - рассказал второй ребенок.

По его же словам, в качестве наказания их заставляли кушать фекалии коров, то есть навоз.

Отмечается, что в детском доме семейного типа правила царили суровые. Домашним туалетом могли пользоваться только опекуны и их родные дети. Приемные ходили на улицу и ели отдельно - в той же комнате, где и спали. Меню тоже сильно различалось. Главное правило: всех членов патронатной семьи называть по имени-отчеству. Особый почет должны были проявлять к родным детям.

Пострадавшие мальчики также рассказали в суде, что за это время на выделенные государством пособия им обновляли только сапоги для уборки сарая. Лишь однажды купили новые кроссовки. Почти вся одежда была ношеной. Подсудимые же возражали и утверждали, что дети преувеличивают.

Неизвестно, сколько это могло продлиться, если бы однажды своих троих внуков не решила навестить их бабушка. После визита в патронатную семью все раскрылось. Троих детей бабушка забрала с собой. Еще троих снова вернули в детский дом.

Сообщается, что в приемную семьи дети попали в 2018 году, уголовное дело завели только в 2023.

Источник: КТК

Зимой уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала о том, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в Ұлытау.

По словам омбудсмена, в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12 и 8 лет.

Старших детей держали на ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.

"Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей", - заявила Закиева.

Позже она заявила, что приемную мать задержали и взяли под стражу.

Также стали известны новые подробности резонансной истории, которая произошла в Ұлытау. Здесь приемную мать обвинили в многолетней эксплуатации детей.