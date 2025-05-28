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Автомобиль обстреляли в Атырауской области: три человека ранены

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Мужчина держит в руках оружие
Мужчина с автоматом. Иллюстративное фото: janiecbros / Getty Images

В Сети появилась информация о стрельбе в селе Сагыз в Атырауской области вечером 27 мая. Инцидент подтвердили в ДП региона. О раненых рассказали в управлении здравоохранения, передает NUR.KZ.

По информации в Сети, три человека находились в Subaru Outback, когда неизвестный открыл огонь по автомобилю.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что вечером 27 мая 2025 года трое граждан были доставлены в районную больницу села Сагиз Кызылкогинского района с различными телесными повреждениями. Один из пострадавших был экстренно транспортирован в областную больницу по линии санитарной авиации.

"Благодаря оперативным действиям медицинских работников была оказана необходимая первичная медицинская помощь. Пострадавшим были проведены противошоковая терапия, мероприятия по остановке кровотечения, введены обезболивающие препараты, а также назначено кислородное лечение и инфузионная терапия", - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей в областной больнице, им проводится необходимое лечение.

По факту происшествия соответствующее расследование проводят правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

"В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. Расследование находится на контроле руководства департамента", - подчеркнули в ведомстве.

В конце прошлого в Атырауской области молодой мужчина был застрелен в ходе массовой драки, еще двое человек оказались в больнице. Тогда задержали семерых подозреваемых. По данному факту возбудили уголовное дело, ведется расследование. Кроме того, с различными телесными повреждениями в районную больницу были доставлены двое мужчин.

В 2023 году 21 человек предстал перед судом после стрельбы в районе села Сагиз Атырауской области, в результате которой 6 человек получили ранения, один из них скончался в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249904-avtomobil-obstrelyali-v-atyrauskoy-oblasti-tri-cheloveka-raneny/