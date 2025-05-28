Склад боеприпасов нашли в доме у жительницы области Абай

Жительницу области Абай привлекли к ответственности за незаконное хранение боеприпасов. Женщина заявила, что они остались от покойного отца, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қару" сотрудники отдела полиции Бескарагайского районного провели безотлагательный обыск по месту жительства 50-летней местной жительницы.

В ходе обыска в доме женщины обнаружили и изъяли боеприпасы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

"В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и пояснила, что боеприпасы остались ей от покойного отца. Также она заявила, что не имеет финансовой возможности уплатить штраф, и попросила назначить ей наказание в виде ограничения свободы", - рассказали в ДП области Абай.

По решению суда казахстанке назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Кроме того, во время отбывания наказания она будет привлечена к 50 часам обязательных работ, которые будут выполняться в период ее безработицы.

Отметим, что по ч.3 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Костанайской области в доме одного из местных жителей нашли три вида огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.