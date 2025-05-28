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Эзотерика

Растения в спальне подвели жителя Актау под уголовную статью

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Комнатное растение
Растение в горшке. Иллюстративное фото: Elva Etienne / Getty Images

В Актау в ходе обыска в спальне у горожанина обнаружили два растения, выращивание которых нарушает закон в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества, выращивание которых запрещено (ч.1 ст.300 УК), рассмотрели в Актауском городском суде.

"3 марта 2025 года в ходе обыска по месту жительства подсудимого в Актау в спальной комнате, между кроватью и шкафом, были обнаружены и изъяты 2 куста растения "каннабис" (конопля), то есть подсудимый незаконно выращивал растение, содержащее наркотическое средство", - установил суд.

Согласно заключению экспертизы, изъятые растения являются растениями каннабиса (конопли), содержащими наркотические вещества. Общий вес изъятых растений составил 1,2 кг.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями свидетелей, протоколами обыска, заключением экспертизы, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Подсудимый полностью признал свою вину и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел признание вины подсудимым и его искреннее раскаяние как обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.300 УК РК посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Текели вынесли приговор казахстанцу, вырастившему дома коноплю, а также собравшему кусты конопли в горах. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с установлением пробационного контроля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249826-rasteniya-v-spalne-podveli-zhitelya-aktau-pod-ugolovnuyu-statyu/