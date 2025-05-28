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Астанчанина осудили за сообщение в Whatsapp

Опубликовано:

Уголовное дело на столе
Дело. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Астане мужчина осужден за подстрекательство к массовым вооруженным беспорядкам в мессенджере Whatsapp, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, житель города осужден за направление сообщений о призыве к массовым беспорядкам.

"Виновный, не согласившись с требованием закона за перевес грузовой машины, направил в группу Whatsapp сообщения с призывом к активному неповиновению представителям власти и подстрекательств  к массовым беспорядкам с применением оружия", - отмечается в публикации.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств приговором суда он осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

"За призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами, в т. ч. с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы", - напоминает ведомство.

Добавим, ранее в Шымкенте мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, выложенных в YouTube и TikTok.

В конце апреля в Казахстане на 7 лет осудили жительницу столицы, которая намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии.

В начале апреля в Шымкенте вынесли приговор мужчине, который через WhatsApp отправлял сообщения своей знакомой, содержащие призывы к насилию. Его осудили к 8 годам лишения свободы.

До этого в области Ұлытау женщину, которая проживала в Сирии, осудили за пропаганду терроризма через Telegram. Ее детей передали в органы опеки.

Также мы писали, что в Шымкенте было рассмотрено дело в отношении мужчины, обвиняемого в пропаганде терроризма и публичных призывах к участию в вооруженном джихаде. Он получил 5 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249760-astanchanina-osudili-za-soobshcheniya-v-whatsapp/