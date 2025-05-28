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Казахстанец не признал вину в убийстве одноклассника в Жезказгане, но получил срок

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Мужчина достает нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: sturti / Getty Images

В Жезказгане вердиктом присяжных заседателей мужчину осудили за убийство друга-одноклассника. Свою вину в преступлении он не признал, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.

"Подсудимый 13 января 2025 года примерно в 17:00, находясь в квартире на улице Анаркулова в Жезказгане, в ходе совместного распития спиртных напитков на почве возникшего словесного конфликта, переросшего в драку, с применением ножа с деревянной рукояткой нанес удары в область лица, шеи, живота, спины и обеих верхних конечностей потерпевшего, в результате чего от полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия", - установил суд.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими вещественными доказательствами, исследованными судом.

"Подсудимый в суде свою вину не признал и просил его оправдать", - отметили в суде.

При назначении наказания обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого, установлены не были.

Обвинительным вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимый признан виновными в совершении убийства. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Алматы произошло убийство женщины. В этом подозревают ее гражданского супруга, который ранее работал в департаменте полиции Алматинской области и был уволен по отрицательным мотивам. Подозреваемый задержан.

Убийство школьника произошло в одном из сел Алматинской области. Подозреваемым является одноклассник убитого. Началось досудебное расследование по факту убийства. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Позже выяснилось, что группа выпускников арендовала частный дом, чтобы отпраздновать окончание школы.

Как заявили близкие убитого, один из юношей начал бегать с шампуром для шашлыка, пугая остальных, погибший попытался его успокоить, но получил удар шампуром в область сердца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249751-kazahstanec-ne-priznal-vinu-v-ubiystve-odnoklassnika-v-zhezkazgane-no-poluchil-srok/