Хотели упростить выезд: двое мужчин закрасили линию разметки на дороге в Таразе (видео)

В Таразе двое мужчин вышли на оживленной участок дороги и самовольно закрасили двойную сплошную линию разметки, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как рассказали в ДП Жамбылской области, сотрудники Управления полиции Тараза с помощью камер видеонаблюдения выявили правонарушение, совершенное работниками одного из автосервисов города. Они незаконно закрасили черной краской дорожную разметку, регулирующую движение.

️Правонарушители объяснили свои действия желанием упростить въезд автомобилей напрямую с дороги в сервисный центр.

По данному факту составлены административные протоколы по части 3 статьи 630 и статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В полиции напомнили об ответственности за любые противоправные действия, нарушающие безопасность дорожного движения.