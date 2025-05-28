Хотели упростить выезд: двое мужчин закрасили линию разметки на дороге в Таразе (видео)
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В Таразе двое мужчин вышли на оживленной участок дороги и самовольно закрасили двойную сплошную линию разметки, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как рассказали в ДП Жамбылской области, сотрудники Управления полиции Тараза с помощью камер видеонаблюдения выявили правонарушение, совершенное работниками одного из автосервисов города. Они незаконно закрасили черной краской дорожную разметку, регулирующую движение.
️Правонарушители объяснили свои действия желанием упростить въезд автомобилей напрямую с дороги в сервисный центр.
По данному факту составлены административные протоколы по части 3 статьи 630 и статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.
В полиции напомнили об ответственности за любые противоправные действия, нарушающие безопасность дорожного движения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249601-hoteli-uprostit-vyezd-dvoe-muzhchin-zakrasili-liniyu-razmetki-na-doroge-v-taraze-video/