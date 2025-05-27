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Эзотерика

"Подруга ее не выпускала": отец 16-летней казахстанки заявил о групповом изнасиловании дочери

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Девушка в отчаянии
Девочка плачет. Иллюстративное фото: spukkato / Getty Images

Житель Караганды обвинил пятерых парней в групповом изнасиловании своей дочери. Кроме того, он считает, что к преступлению причастна подруга дочери, сообщает 31 канал.

По сообщению телеканала, в Караганде родные жертвы группового изнасилования требуют справедливого расследования. Отец 16-летней студентки колледжа рассказал, что пятеро парней якобы не только издевались над его дочерью, но и снимали это на видео.

О том, что их дочь изнасиловали, родители узнали от родственников. К ним попало видео, которое один из насильников снял и распространил 14 февраля. В кадре 16-летняя девочка без одежды и без сознания. Пятеро парней делали с ней все, что им вздумается.

"Когда это случилось, она была в бессознательном состоянии и даже не могла сопротивляться. Когда очнулась, плохо себя чувствовала, говорит, была, как в тумане. Хотела уйти, но подруга её не выпускала. Я думаю, что подруга тут сыграла далеко не последнюю роль! Но почему-то она проходит просто как свидетель", - заявил отец пострадавшей.

По словам семьи, в тот день девочку пригласила в ночной клуб подруга, когда родители были в отъезде. Они предполагают, что дочери что-то подмешали в коктейль. Они говорят, что очнулась девочка в чужой квартире с подругой и пятью парнями. Когда родители все узнали, девушка призналась, что ей пришлось пережить. Рассказала, что ее несколько часов удерживали в квартире, заставляли пить какие-то таблетки, унижали, издевались.

"Один из насильников сказал ей, что у него есть родственники в прокуратуре и КНБ. И даже если его задержат, то всего на пару месяцев, поэтому жаловаться бесполезно", - добавил мужчина.

В Департаменте полиции заверили, что уголовное дело возбудили еще в феврале.

"В отношении других участников продолжаются следственные действия. В настоящее время ведется всестороннее и тщательное расследование. Назначен комплекс необходимых экспертиз, по результатам которых уголовное дело будет направлено в суд. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Карагандинской области", - сообщили в ДП.

Как говорят родные, девочка до сих пор не оправилась от случившегося. По словам родителей, они поддерживают дочь, как могут, нашли для нее психолога. Они требуют справедливого расследования и просят привлечь к ответственности всех пятерых молодых людей, и девушку - ту самую подругу.

В апреле текущего года в Семее вынесли приговор учителю НВП, которого обвиняли в изнасиловании восьмиклассницы. На момент преступления ей не было и 14 лет.

Напомним, ранее в области Жетісу мужчине назначили пожизненное лишение свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

А до этого в области Абай к пожизненному сроку приговорили казахстанца, обвиняемого в изнасиловании своей падчерицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249574-podruga-ee-ne-vypuskala-otec-16-letney-kazahstanki-zayavil-o-gruppovom-iznasilovanii-docheri/