Акмолинца уговорили взять кредит, чтобы "предотвратить преступление"

Житель Кокшетау стал жертвой телефонного мошенничества. За два дня он оформил кредит, совершил 15 переводов денег и потерял более 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, история началась со звонка от человека, назвавшегося сотрудником электроснабжающей компании. Он попросил продиктовать код из SMS для проверки счетчика.

"Позже мужчина получил звонки от якобы представителей госорганов, которые предупредили о попытках оформления кредитов на его имя. Чтобы предотвратить преступление, ему предложили взять кредит и перевести деньги на "безопасные счета", - рассказали в МВД.

Испугавшись, мужчина за два дня оформил кредит и совершил 15 переводов. Общий ущерб составил более 5 млн тенге.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее мошенники, представившись сотрудниками КНБ, обманули 62-летнюю пенсионерку. Жительница Актюбинской области сама оформила кредит и перевела три миллиона тенге злоумышленникам.

За один день полицейские зарегистрировали три факта мошенничества в Акмолинской области. Во всех случаях мошенники действовали по уже классической схеме - предлагали выгодные инвестиции и гарантированный доход, представляясь при этом сотрудниками государственных органов и АО "Казпочта".

А в Караганде таксист проявил бдительность и доставил в полицию обеспокоенную пассажирку. Мошенники убедили ее снять 1,5 млн тенге со счета под предлогом того, что ее счета якобы используются для финансирования терроризма.