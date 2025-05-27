Блогер из Актау объявил розыгрыш телефона, авто и денег в Instagram и оказался в суде

Житель Актау на странице Instagram, где он продавал курс "Бизнес с нуля", объявил о розыгрыше призов. За это он получил крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, административное дело по ч.6 ст.445-1 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау.

"Не обладая статусом оператора лотереи, 16 января 2025 года в Актау мужчина в социальной сети Instagram разместил объявление о начале приема денежных средств от лиц, приобретающих его курс "Бизнес с нуля", с последующим участием в розыгрыше мобильных телефонов, денежных средств и автомобиля, тем самым организовал лотерею", - установил суд.

Вина подтверждалась протоколом об административном правонарушении, скриншотами страницы аккаунта в социальной сети Instagram и другими материалами дела, исследованными на судебном заседании.

При назначении наказания суд учел совершение правонарушении впервые как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда мужчину признали виновным по ч.6 ст.445-1 КоАП. Ему назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 825 720 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.6 ст.445-1 КоАП РК проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (393 200 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300 МРП (1 179 600 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 500 МРП (1 966 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП (3 932 000 тенге).

Ранее главы Минэкономики Серик Жумангарин предупреждал, что казахстанских блогеров за рекламу и проведение лотереи могут оштрафовать и конфисковать доход. Он сообщил, что среди блогеров проводят "широкую разъяснительную работу о необходимости соблюдения законодательства страны".