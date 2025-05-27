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Въехал в группу подростков в Сатпаеве: стало известно, как наказали пьяного водителя

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Пьяный водитель сбил подростков
Подростков сбили в Сатпаеве. Кадр из видео: t.me/kozachkow/

В Сатпаеве назначили административный арест на 20 суток водителю, который въехал на авто в группу подростков. Его также лишили водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении гражданина, совершившего правонарушение по ч.3 ст.608 КоАП РК, рассмотрели в Сатпаевском городском суде 26 мая.

В ходе судебного заседания установили, что 25 мая 2025 года около 20:10 на улице Абая в Сатпаеве казахстанец, управляя принадлежащим ему транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трое подростков получили телесные повреждения, а также был причинен материальный ущерб.

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влечет административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. 

Напомним, в Сети появилось видео наезда автомобиля на подростков, собравшихся возле кафе в Сатпаеве. Ранее сообщалось, что водитель сбил только двух подростков, которые стояли на обочине дороги. Сотрудники полиции немедленно задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249421-vehal-v-gruppu-podrostkov-v-satpaeve-stalo-izvestno-kak-nakazali-pyanogo-voditelya/