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"Накачали препаратами и связали": мать-одиночка заявила о своем похищении в Шымкенте

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Женщина закрывает лицо рукой
Женщина. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

Казахстанка заявила о том, что ее похитили из дома и 10 дней удерживали в центре психологической помощи в Шымкенте, где накачали препаратами. Полиция проводит расследование, передает NUR.KZ.

Обращение женщины опубликовал Telegram-канал "Письма Президенту". Мать-одиночка из Туркестанской области обратилась к президенту Казахстана за помощью.

"Она утверждает, что неизвестные мужчины при детях похитили ее из дома, увезли в центр психологической помощи в Шымкенте, где ее накачали неизвестными препаратами, связали, удерживали в течение 10 дней и заставили подписать какие-то документы. Женщине удалось чудом сбежать", - говорится в посте Telegram-канала.

В пресс-службе ДП Шымкента сообщили, что по заявлению женщины расследуется уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление лиц, причастных к совершению противоправных действий.

"В рамках расследования проверяется деятельность соответствующего центра, изучаются документация, записи, а также доводы, изложенные обеими сторонами", - отметили в ДП города.

Ранее в Костанайской области вынесли приговор мужчине за похищение бывшей жены и детей с применением насилия. Женщина простила экс-супруга. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Жителя области Абай также осудили за похищение бывшей жены. По данным суда, он разбил ее телефоны, ударил кулаком по лицу и затолкал женщину в багажник ее автомобиля. Потерпевшая заявила, что прощает подсудимого и просила строго не наказывать его.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249382-nakachali-preparatami-i-svyazali-mat-odinochka-zayavila-o-svoem-pohishchenii-v-shymkente/