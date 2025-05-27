Кавалера госнаграды "Ерен еңбегі үшін" лишили свободы за схему с продажей урана на 20 млрд тенге

В Астане вынесли приговор экс-сотруднику "Казатомпрома", который причинил ущерб государству на 16,5 млрд тенге, продавая уран по заниженной стоимости, передает NUR.KZ со ссылкой на суд столицы.

В Telegram-канале пресс-службы судов Астаны сообщили о приговоре в отношении Б. по факту злоупотребления должностными полномочиями.

"В 2021 году главный директор по коммерции АО "Казатомпром" Б. злоупотребляя должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и организации, заключил 3 краткосрочных договора по реализации урана после истечения двухмесячного срока на заключение договора по заниженной цене, причинив государству ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16,5 млрд тенге.

Далее Б. в 2021-2022 гг. заключил 10 договоров по реализации урана по заниженной среднерыночной стоимости, где стоимость урана на дату заключения договоров ниже, чем среднее значение котировок на момент направления оферты, причинив государству ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,6 млрд тенге", - сказано в сообщении.

По вышеуказанным 13 контрактам, Б. получил вознаграждение в виде бонуса на общую сумму около 9 млн тенге. При этом, подсудимый вину не признал, просил оправдать. Его лишили свободы на 4,5 года с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Кроме того, внесено представление президенту о лишении государственной награды - медали "Ерен еңбегі үшін" ("За трудовое отличие" - прим. ред.).

Как указано в законе "О государственных наградах", медалью "Ерен еңбегі үшін" награждаются граждане за трудовые достижения в экономике, социальной сфере, науке, культуре и в государственной службе.