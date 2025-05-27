Завладел участками на 13,6 млрд тенге: экс-сотрудника "Правительства для граждан" осудили в Алматы

В Алматы вынесли обвинительный приговор по факту мошенничества. По данным АФМ, осужденный обманом завладел земельными участками стоимостью 13,6 млрд тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении Абдижапарова А.К., которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он обманным путем завладел земельными участками, принадлежащими государству.

"Во временное пользование в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" переданы земельные участки, расположенные по улице Жукова, участок 67 (площадь 2,3 га) и улице Жамакаева, участок 77 (площадь 6,3 га).

Будучи бывшим сотрудником НАО "Правительство для граждан" и понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на самом деле такие постановления акиматом не выносились. В АФМ заявили, что Абдижапаровым произведена незаконная перерегистрация земельных участков на принадлежащее ему ТОО "Айша Групп".

"В дальнейшем он реализовал участки третьим лицам за 1,3 млрд тенге.С санкции суда наложен арест на земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге.

Приговором суда Абдижапаров признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы", - добавили в Агентстве.

Также сообщается, что земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.

Накануне в АФМ рассказали о ходе расследования в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест".

Также в текущем месяце в Актау вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аккала" и "Мурагер".

До этого в области Абай было окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в Семее занимались без соответствующей лицензии добычей песка и его реализацией.