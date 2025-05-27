Ущерб более 1,5 млрд тенге: технопарк университета вернули государству в ВКО

В Усть-Каменогорске выявили ущерб в 1,5 млрд тенге при передаче технопарка от Восточно-Казахстанского технического университета частному субъекту, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, в регионе функционирует государственный вуз - НАО "Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева" c 60-летней историей, где готовят специалистов технической отрасли (от строителей до горных металлургов, химиков и программистов).

В 2008 году при университете создали ТОО "Восточно-Казахстанский Региональный технопарк "Алтай". Миссией технопарка стали разработка и внедрение новых направлений развития инноваций.

В результате ряда сделок по выкупу и отчуждению долей участников в технопарке произошло изменение их состава.

Анализом законности передачи в конкурентную среду активов государства установлены признаки передачи имущества университета частному субъекту путем манипуляции с долями в уставном капитале.

"Предварительные выводы были подтверждены в ходе прокурорской проверки деятельности технопарка, а именно: установлены факты причинения имущественного ущерба на сумму более 1,5 млрд (путем уменьшения доли университета, а также вывода средств), незаконного залога госимущества стоимостью 1,4 млрд тенге, незаконного применения налоговых льгот со стороны недобросовестного соучредителя", - пояснили в прокуратуре ВКО.

По результатам проверки внесли акт надзора в адрес университета. В рамках его исполнения государственный университет подал иск об отмене договоров залога, а также протоколов собрания об уменьшении доли уставного капитала.

Прокуратура вступила в судебный процесс как заинтересованное лицо.

По результатам судебных разбирательств с госимущества сняли все обременения, университету вернули незаконно переданные третьему лицу 78,48% доли участия в технопарке стоимостью 535 млн и аннулировали задолженность технопарка перед недобросовестным соучредителем в сумме 1,6 млрд тенге.

По материалам проверки Департамент экономических расследований по ВКО начал досудебное расследование по ст.195 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ведется следствие.

Тем самым, 100% долей участия в технопарке вернули государству, имущество полностью освобождено от обременений.

По информации на официальном сайте университета, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева (ВКТУ) - базовый инженерный вуз Казахстана, центр генерации новых знаний, инноваций, расположенный в крупном административном промышленном центре Восточного Казахстана - Усть-Каменогорске. Университет имеет 60-летнюю историю по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

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