Водителя задержали из-за полного багажника в Акмолинской области

В Акмолинской области задержали водителя автомобиля Hyundai за незаконный извоз тяжелого груза. На него составили административный протокол, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Hyundai на 1006-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы в Акмолинской области.

Поводом для остановки стало заметное проседание задней части машины, вызвавшее подозрение у инспекторов.

В ходе проверки установлено, что 54-летний водитель перевозил тяжелые сельскохозяйственные запчасти, используя мобильное приложение. Груз следовал из Астаны в Актобе.

"Полицейские выяснили, что перевозка осуществлялась на коммерческой основе, однако водитель не уведомил уполномоченные органы о начале предпринимательской деятельности, чем нарушил требования законодательства Республики Казахстан", - отметили в МВД.

Согласно действующему законодательству, перевозка грузов на возмездной основе, в том числе через мобильные приложения, квалифицируется как предпринимательская деятельность. Для ее законного осуществления необходимо официальное уведомление о начале деятельности и соблюдение технических требований к транспортному средству.

На водителя составили административный протокол по ч.1 ст.463 КоАП.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге).