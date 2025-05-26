ТРЦ Forum в Алматы эвакуируют из-за сообщения о бомбе (видео)
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Экстренные службы прибыли в алматинскому ТРЦ Forum из-за сообщения о минировании - в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
Как пояснили в ведомстве, в настоящее время проводится комиссионный осмотр здания ТРЦ в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.
"На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб. Просим граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По итогам проверки будут приняты предусмотренные меры", - сообщили в ДП.
В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 273 УК РК.
В соцсетях появились кадры эвакуации людей из здания ТРЦ.
Отметим, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249061-trc-forum-v-almaty-evakuiruyut-iz-za-soobshcheniya-o-bombe/