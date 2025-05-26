Казахстанка отдала миллион тенге за поиск дешевой квартиры в Шымкенте, а потом вернула свои деньги

Женщина хотела купить дешевую квартиру в Шымкенте и за это отдала 1 млн тенге, но помощи в поиске не получила. Деньги она вернула через суд, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого по обвинению в мошенничестве (ч.1 ст.190 УК) рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

"Подсудимый обманул потерпевшую, сказав, что может помочь ей приобрести квартиру по низкой цене. За это он получил у потерпевшей денежные средства в размере 1 млн тенге", - установил суд.

При рассмотрении уголовного дела, подсудимый полностью возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб и примирился с ней. Женщина в свою очередь простила подсудимого и просила прекратить дело.

Суд прекратил дело на основании ч.1 ст.68 УК и освободил подсудимого от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей и возмещением причиненного вреда.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Астане задержали подозреваемую в мошенничестве. Она, по версии следствия, брала с людей предоплату за услуги строительства модульных домов и скрывалась. В отношении подозреваемой в общей сложности зарегистрировали 7 уголовных дел. Сумма ущерба составляет более 35 млн тенге.

В Актобе 55 человек заявили, что отдали миллионы тенге женщине, обещавшей им помощь с жильем по госпрограмме. Среди них - даже родственники обвиняемой в мошенничестве. Никто так и не получил ни ключей, ни своих денег. Теперь потерпевшие пытаются выяснить в суде, куда ушли их деньги.