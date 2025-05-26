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Экс-руководство "Алтын Орды" вновь объявили в розыск

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Рынок "Алтын Орда" в Алматинской области
Рынок "Алтын Орда". Иллюстративное ото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На портале органов правовой статистики и спецучетов РК появилась информация об объявлении в розыск бывших руководителей рынка "Алтын Орда", передает NUR.KZ.

Согласно информации на сайте, в розыск объявлены Канат Алмабек 1984 года рождения и Данияр Абдигапаров 1982 года рождения.

Розыскное дело от 23 мая 2025 года зарегистрировано в Карасайском районе Алматинской области.

В чем именно их обвиняют, на портале не указано. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматинской области.

Скриншот
Разыскиваемые. Скриншот: qamqor.gov.kz/criminals

Отметим, что еще в январе 2023 года в ДП Алматинской области сообщали, что сотрудниками криминальной полиции УП Карасайского района объявлены в розыск:

  1. Данияр Апдигапаров 1982 года рождения;
  2. Жумадин Патов 1982 года рождения;
  3. Канат Жакаев 1984 года рождения;
  4. Айдос Нуркалиев 1986 года рождения.

Тогда сообщалось, что их разыскивают по обвинению в мошенничестве.

Добавим, что согласно информации телеканала КТК всех четверых начали разыскивать после многочисленных жалоб торговцев. Весной прошлого года несколько десятков человек заявили, что заплатили прежней администрации за места в новом павильоне, но строительство здания так и не завершилось. На рынок пришло новое руководство, а продавцы в итоге остались без бутиков.

А в мае 2023-го замначальника ДП Алматинской области Арман Тленчин сообщал агентству Kazinform, что Абдигапарова подозревают в том, что он, будучи сотрудником ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD", вместе с другими похитил денежные средства в особо крупном размере.

Между тем издание "Ак Жайык" уточняет, что Канат Алмабек — руководитель и учредитель ТОО "Ush Qonyr City" с момента его регистрации в 2021 году. А Данияр Абдигапаров является руководителем и учредителем ТОО "Altyn Orda Qaztrade Ltd", ранее принадлежавшего Болату Назарбаеву и управлявшего одноименным рынком.

Отметим, что за последние несколько лет рынок "Алтын Орда" не раз оказывался в центре скандалов.

В феврале 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды", а в апреле того же года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке.

В мае того же года Комитет государственных доходов МФ РК провел контрольные мероприятия. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

В августе прошлого года сотрудники ДГД по Алматинской области выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда". А в ноябре больше 50 торговцев заявили о поборах и избиениях.

В декабре 2023 торговцы заявили, что вложили более 1,5 млрд тенге в строительство нового павильона, но ничего не получили. Однако юрист рынка заявил, что всем, кого признали потерпевшими, дадут бутики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248839-eks-rukovodstvo-altyn-ordy-vnov-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk/