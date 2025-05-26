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Алматинка активировала купленные sim-карты и была задержана полицией

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Женщину задержали
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Pawel Kacperek / Getty Images

В Алматы задержали предполагаемую пособницу мошенников, которая за денежное вознаграждение активировала сотни абонентских номеров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным ДП, в Алматы задержана женщина, которая якобы занималась массовой закупкой SIM-карт и мобильных устройств.

"Установлена и задержана женщина, занимавшаяся массовой закупкой SIM-карт и мобильных устройств. Как выяснилось, эти средства связи использовались для активации аккаунтов в мессенджерах и последующей передачи третьим лицам.

Подобная схема обеспечивала злоумышленникам анонимность при совершении интернет-мошенничеств, в том числе с использованием методов социальной инженерии - когда преступники представлялись сотрудниками государственных органов или банков", - сказано в сообщении.

По данным полиции, женщина откликнулась на объявление о "легком заработке", размещенное в одном из мессенджеров, и за денежное вознаграждение активировала сотни абонентских номеров.

Однако как утверждают в ДП, именно с этих номеров впоследствии поступали звонки жертвам в ряде уголовных дел, возбужденных по фактам дистанционного мошенничества.

"Любые предложения "заработать из дома", особенно если они связаны с SIM-картами, почтовыми адресами, аккаунтами в мессенджерах или банках, представляют высокий риск. Люди становятся невольными соучастниками преступлений и несут за это ответственность.

Прежде чем соглашаться на подобное, задумайтесь, кто и с какой целью предлагает вам такую работу. Легкие деньги часто оказываются прикрытием для чужих преступных схем", - прокомментировал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Напомним, ранее в этом месяце в Алматы раскрыли преступную схему интернет-мошенничества с применением устройства "Sim-box". Тогда потерпевшая поверила в легенду про "безопасный счет" и передала злоумышленникам более 19 млн тенге.

Также сообщалось, что в Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов и 5 тыс. SIM-карт. А уроженца Шымкента задержали в Алматы с оборудованием, которое используют мошенники для подмены номеров.

Еще сотни SIM-карт и оборудование SIM-box нашли у алматинца. В ходе оперативных мероприятий в съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъято оборудование SIM-box, роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов.

И в начале года в Алматы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве, на съемной квартире у которых найдены 190 sim-карт и устройства sim-box.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248827-almatinka-aktivirovala-sim-karty-i-byla-zaderzhana-policiey/