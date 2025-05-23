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Казахстанец принял участие в военном конфликте другого государства и попал в тюрьму

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Молоток судьи
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

В Алматы вынесли приговор мужчине, который принял участие в военном конфликте на территории иностранного государства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По данным прокуратуры, житель Алматы осужден к 5 годам лишения свободы за умышленное неправомерное участие в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства. Приговор суда уже вступил в законную силу.

"Одновременно обращаем внимание, что при установлении факта наемничества, в том числе вербовки, обучения, финансирования или иного материального обеспечения наемника, то виновное лицо будет нести еще более строгое наказание по части 1 статьи 170 Уголовного кодекса, а именно, лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Призываем граждан и юридические лица строго соблюдать законодательство и воздерживаться от участия в указанных и в других противоправных действиях", - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, недавно МВД обратилось к казахстанцам и предупредило об ответственности за участие в вооруженных конфликтах в других странах за денежное вознаграждение.

А в начале года житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине.

В конце апреля 2023 года сообщалось о казахстанце, который учился в университете в Томске и вступил в ЧВК "Вагнер". Первоначально распространялась информация, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК. Позже это прокомментировал представитель МИД.

Мы также писали, что в Караганде суд вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Мужчину осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248311-kazahstanec-prinyal-uchastie-v-voennom-konflikte-drugogo-gosudarstva-i-popal-v-tyurmu/