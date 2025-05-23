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Карагандинец потребовал миллион тенге за то, что его в Сети назвали алкоголиком

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Деньги в руке
Пачка денег. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Суд за распространение ложной информации взыскал компенсацию морального вреда в пользу мужчины, которого в Сети назвали хроническим алкоголиком, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге рассмотрел суд №2 Казыбекбийского района Караганды.

Истец свое требование мотивировал тем, что в социальной сети Facebook под аккаунтом, зарегистрированным за ответчиком, был выложен комментарий с персональными данными истца как человека, злоупотребляющего спиртными напитками (хронического алкоголика или лица, официально признанного алкоголиком).

"Ответчик, не убедившись в достоверности незаконно полученных им негативных и ложных сведений, опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию путем распространения их в социальной сети", - установил суд.

Решением иск был удовлетворен частично. Суд признал порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца опубликованные ответчиком в Facebook сведения о том, что тот состоит на учете как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками.

Суд обязал ответчика опубликовать опровержение сведений, распространенных в Facebook. С ответчика в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. тенге и судебные расходы.

"Распространение недостоверных сведений о лице как человеке, злоупотребляющем спиртными напитками, страдающем алкоголизмом и состоящем на специальном учете в правоохранительных органах, безусловно, негативно отражается на общественной оценке личности. Достоверно установлено, что сведения о постановке истца на учет по заболеванию алкоголизмом не были подтверждены и не соответствуют действительности", - отметили в суде.

В соответствии со ст.143 Гражданского кодекса гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Гражданин, в отношении которого распространены такие сведения, вправе также требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

Решение суда первой инстанции 15 апреля в апелляционном порядке оставили без изменения. Оно вступило в законную силу.

Ранее в Кызылорде женщину оштрафовали на 465 тыс. тенге за то, что она опорочила честь и достоинство другого человека через социальные сети. Как установил суд, казахстанка опубликовала пост в TikTok, где оклеветала человека.

А в суде Астаны рассмотрено дело в отношении мужчины, который выложил в соцсети видео. На кадрах он показал особняк и заявил, что он принадлежит главному имаму города. Мужчина предстал перед судом по подозрению в клевете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248101-karagandinec-potreboval-million-tenge-za-to-chto-ego-v-seti-nazvali-alkogolikom/