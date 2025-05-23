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Эзотерика

"Сломал два ребра": карагандинка заявила о зверском избиении отца

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Мужчину избили в Караганде
Полицейские прибыли на место происшествия. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda/

В Сети появилось видео избиения пожилого мужчины в Караганде. Всех участников инцидента задержали. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео, на котором снято избиение пенсионера, опубликовал Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

"20 мая 2025 года был зверски избит мой отец", - сообщила карагандинка.

По ее словам, мужчина, его сожительница и двое их знакомых пришли на территорию, где расположена фирма ее отца и спровоцировали конфликт.

"Мужчина напал на моего отца, сломал ему два ребра, бил по голове, у него диагностировано сотрясение мозга. А вся компания наблюдала избиение пенсионера с возгласами и снимала произошедшее на телефоны", - рассказала дочь пострадавшего.

На видео можно заметить, что в конце на место происшествия прибывают двое полицейских, которые пытаются разрешить конфликт.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

"Сотрудниками полиции задержаны все участники инцидента, которые были доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело", - отметили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.

Ранее в Астане сняли на видео драку, которая произошла на улице Маметовой в 4 утра, и опубликовали в Сети. По предварительным данным, несовершеннолетний ошибочно зашел в чужую квартиру, где находились несколько молодых парней. После чего между ними возник конфликт.

Также на одной из улиц Астаны два водителя не поделили дорогу, но перепалка вскоре переросла в драку в общественном месте. Видео разлетелось по соцсетям. Каждому из правонарушителей назначили административный арест сроком на 15 суток.

Кроме того, в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлена групповая драка между мужчинами на Арбате в Алматы. По факту хулиганских действий возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248092-slomal-dva-rebra-karagandinka-zayavila-o-zverskom-izbienii-otca/