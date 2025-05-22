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Эзотерика

"Трещина в челюсти и проблемы с приемом пищи": казахстанка обвинила 16 человек в избиении сына

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Утебике Курсаубаева
Утебике Курсаубаева. Кадр из видео: Седьмой канал

Мама подростка, которого в ноябре прошлого года, по ее словам, избили 16 человек, заявила, что спустя полгода издевательства над ее сыном продолжаются, сообщает Седьмой канал.

Жительница поселка Алга Утебике Курсаубаева рассказала журналистам, что в ноябре прошлого года ее 17-летний сын больше двух недель провел в больнице, где оказался после жестокого группового избиения, в котором, со слов матери подростка, участвовали 16 человек.

Женщина уверяет, что сына не просто избили, но и ограбили, заставив его сказать им пароль от телефона, после чего перевели с его банковской карты деньги на свой счет. Домой он тогда вернулся весь в крови. По словам женщины, наказание понесли лишь двое, их осудили условно. А вот дела в отношении остальных нападавших и вовсе закрыли.

"Сильно болеет и, помимо закрытой черепно-мозговой травмы, помимо сотрясения головного мозга, у него еще панические атаки теперь идут. Со стороны они его увидят: "Эй терпила, стукач"! Начинаются смеяться, глумится, издеваться. Они закрыли дело и говорят - нет никаких доказательств", - говорит женщина.

Утебике Курсаубаева - инвалид второй группы, женщина страдает эпилепсией. По ее словам, раньше ей помогал справиться с приступами сын. Но теперь сам нуждается в помощи врачей. После избиения у него трещина в челюсти и проблемы с приемом пищи. Каждая поездка в областной центр на прием врача обходится в 20 тыс. тенге. Таких средств у инвалида просто нет.

А в полиции говорят, что дело в отношении остальных нападавших было прекращено за отсутствием состава преступления.

"В ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж в группе лиц с применением насилия" и направлено в суд. Двое виновных лиц осуждены к ограничению свободы. В ходе следствия в отношении нескольких фигурантов уголовное дело было прекращено в связи с тем, что они отношения к данному инциденту не имели", - рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

По словам матери, доказательством нападения могли бы стать записи с камер наблюдения с ближайшей школы. Но там на запрос женщины ответили, что они не работают. Журналистам также подтвердили, что пересмотра дела уже не будет.

Накануне мы писали о другой жительнице Актюбинской области, которая требует найти и наказать подростков, избивших ее 15-летнего сына. Мальчик после избиения остался инвалидом.

До этого в Актобе начался громкий процесс по делу о смерти школьника в селе Копа Темирского района - на скамье подсудимых оказались шестеро несовершеннолетних.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года. В ходе конфликта между школьниками погиб ученик 9-го класса. Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов взял расследование дела на личный контроль. Также стало известно, что директора школы освободили от должности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247927-treshchina-v-chelyusti-i-problemy-s-priemom-pishchi-kazahstanka-obvinila-16-chelovek-v-izbienii-syna/