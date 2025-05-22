Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Беседа в ожидании электрички обошлась казахстанцу почти в 300 тыс. тенге

Опубликовано:

Вокзал
Железнодорожная станция. Иллюстративное фото: OscarEspinosa / Getty Images

Для жителя Карагандинской области обычное ожидание электрички закончилось значительной финансовой потерей - он лишился денег и телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 38-летний житель поселка имени Мустафина, зайдя в магазин, завязал разговор с незнакомцем, который также ожидал поезд.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил пропажу сотового телефона, стоимость которого он оценил в 100 тысяч тенге. Пропали и 183 тысячи тенге с банковского счета сельчанина.

После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по факту кражи, начались поиски злоумышленника. Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемого установили. 

"Им оказался 25-летний житель Абайского района. Используя доверчивость и невнимательность нового знакомого, он сначала похитил телефон, а затем, получив доступ к банковскому приложению, перевел денежные средства на свой счет", - рассказали в МВД.

Похищенный телефон изъяли в качестве вещественного доказательства. В настоящее время продолжается следствие.

Ранее в Алматы сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в 10 эпизодах краж велосипедов и другого имущества. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В Караганде 25-летнего мужчину обокрали сразу после посещения стоматологического кабинета - из кармана его куртки пропали 150 тысяч тенге. Пострадавший подал заявление лишь спустя неделю, что затруднило проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247711-beseda-v-ozhidanii-elektrichki-oboshlas-kazahstancu-pochti-v-300-tys-tenge/