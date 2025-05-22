Беседа в ожидании электрички обошлась казахстанцу почти в 300 тыс. тенге

Для жителя Карагандинской области обычное ожидание электрички закончилось значительной финансовой потерей - он лишился денег и телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 38-летний житель поселка имени Мустафина, зайдя в магазин, завязал разговор с незнакомцем, который также ожидал поезд.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил пропажу сотового телефона, стоимость которого он оценил в 100 тысяч тенге. Пропали и 183 тысячи тенге с банковского счета сельчанина.

После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по факту кражи, начались поиски злоумышленника. Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемого установили.

"Им оказался 25-летний житель Абайского района. Используя доверчивость и невнимательность нового знакомого, он сначала похитил телефон, а затем, получив доступ к банковскому приложению, перевел денежные средства на свой счет", - рассказали в МВД.

Похищенный телефон изъяли в качестве вещественного доказательства. В настоящее время продолжается следствие.

Ранее в Алматы сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в 10 эпизодах краж велосипедов и другого имущества. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В Караганде 25-летнего мужчину обокрали сразу после посещения стоматологического кабинета - из кармана его куртки пропали 150 тысяч тенге. Пострадавший подал заявление лишь спустя неделю, что затруднило проведение оперативно-розыскных мероприятий.