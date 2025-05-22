17-летний мопедист испугался полицейских и хотел сбежать в Жезказгане

В Жезказгане 17-летнему водителю мопеда, который попытался скрыться от полицейских и проехал на "красный", назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении водителя мопеда, не выполнившего законное требование сотрудников полиции, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Суд установил, что несовершеннолетний 27 апреля 2025 года примерно в 15:15, управляя мопедом на перекрестке улиц Алашахан и Мира, не подчинился законному требованию сотрудников полиции остановить транспортное средство.

В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

"По его словам, у него не было водительского удостоверения, и он испугался, поэтому попытался скрыться", - отметили в суде.

Согласно материалам дела, инспектор полиции остановил мопед из-за отсутствия мотоциклетного шлема у пассажира. Также в отношении несовершеннолетнего водителя составили протоколы по статьям 593 (Перевозка пассажира без шлема) и 599 (Проезд на красный сигнал светофора) КоАП.

Суд учел, что на момент совершения административного правонарушения парню было 17 лет, а также то, что он признал вину и раскаялся. Эти обстоятельства признали смягчающими.

В соответствии с ч.1 ст.66 КоАП суд назначил водителю мопеда административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП, то есть 39 320 тенге.

Кроме того, учитывая финансовую несостоятельность несовершеннолетнего, суд постановил возложить выплату штрафа на его отца.

Отметим, что по ч.2 ст.593 КоАП РК несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

В соответствии с ч.1 ст.599 КоАП РК проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Ранее стало известно, что более 800 мопедов отправили на штрафстоянку в Алматы за месяц.

По данным МВД, с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.