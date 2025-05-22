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Жители Астаны хранили мефедрон в подъезде дома и оказались за решеткой

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Судья выносит приговор
Молоток судьи и наручники. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В Астане вынесли приговор жителям Астаны, которых обвиняли в незаконном хранении и сбыте психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор в отношении трех граждан. Как указано в Telegram-канале, их судили за незаконное хранение аналога психотропного вещества в особо крупном размере в целях сбыта, группой лиц по предварительному сговору.

"Подсудимые Р., М., К. в подъезде дома в группе по предварительному сговору незаконно хранили в целях сбыта 29 свертков - аналог психотропного вещества мефедрон в особо крупном размере.

В квартире подсудимые в группе по предварительному сговору незаконно хранили в целях сбыта аналог психотропного вещества мефедрон в особо крупном размере, марихуану высушенную, смолу каннабиса. Также Р. незаконно хранил при себе без цели сбыта аналог психотропного вещества мефедрон", - рассказали в суде.

Отмечается, что обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание всех подсудимых, не установлено. В итоге подсудимые М. и К. осуждены к 9 годам лишения свободы. Р. окончательно осужден к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Накануне мы писали, что в Астане полицейские изъяли у студента 100 капсул с гашишным маслом. Заведено уголовное дело.

Также сообщалось, что в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.

Также в Астане был задержан 24-летний молодой человек, который подозревается в распространении наркотиков - у него нашли, предположительно, эфедрон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247639-zhiteli-astany-hranili-mefedron-v-podezde-doma-i-okazalis-za-reshetkoy/