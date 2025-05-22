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"Сломала пяточную кость": астанчанка обвинила самокатчиков в нанесении серьезной травмы

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Мужчина стоит одной ногой на электросамокате
Мужчина стоит на электросамокате. Иллюстративное фото: Freepik

В Астане наказали родителей двух несовершеннолетних, которых обвинили в наезде на местную жительницу. После инцидента женщина получила травму - у нее сломана пяточная кость, передает NUR.KZ.

На странице аккаунта Astananeversleeps в Threads опубликовали информацию жителя Астаны о том, что его мама получила серьезную травму после наезда двух молодых людей на самокате.

"Мою маму, которая просто гуляла пешком, сбили на самокате. Она сломала пяточную кость, а два пацана, которые на нее наехали на самокате, решили там же ее и кинуть. Но мама вовремя сориентировалась, и сняла их на видео. Мама лежит с гипсом, стала временно нетрудоспособной", - написано в посте.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"По данному факту несовершеннолетние установлены. Их законные представители привлечены к административной ответственности. С несовершеннолетними проведена профилактическая работа, направленная на недопущение правонарушений и соблюдение норм законодательства РК", - сообщили в полиции.

Напомним, в августе 2023 года сообщалось о появлении в городах Казахстана зон, которые различаются уровнем ограничений на пользование электросамокатами.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в марте 2024 года сообщил, что у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они смогут устанавливать дополнительные правила - где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

Также в прошлом году запретить самокатчикам ездить в парках и скверах предложили в Астане.

А в апреле текущего года стало известно, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247594-slomala-pyatochnuyu-kost-zhitelnica-astany-obvinila-samokatchikov-v-nanesenii-sereznoy-travmy/