Сотрудника СОБРа признали виновным в смерти фельдшера в ЗКО

В Западно-Казахстанской области вынесли приговор экс-сотруднику СОБРа, которого обвиняли в смерти фельдшера, сообщает местное издание "Мой город".

Как сообщает издание, вынесен приговор 24-летнему сотруднику СОБРа Алихану Бигазиеву. Его признали виновным по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека" и "Побои". Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Ранее департамент полиции ЗКО и МВД упорно твердили, что Бигазиев был уволен из органов внутренних дел. Однако на суде выяснилось, что на момент совершения преступления он был действующим сотрудником СОБРа", - пишет издание.

Вместе с Бигазиевым приговор огласили еще двоим мужчинам - 24-летнему Еламану Дускалиеву и 19-летнему Миржану Нурсултанову. Первому назначено 10 лет лишения свободы. А вот Нурсултанов был признан виновным лишь в хулиганстве. Его приговорили к трем годам ограничения свободы.

Напомним, 17 ноября прошлого года в Таскалинском районе был убит 30-летний местный житель. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. В местном департаменте полиции тогда сообщили, что ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Однако причину и точную дату увольнения в полиции сообщать не стали.

Позже житель ЗКО Берик Иржанов рассказал подробности убийства своего сына, в котором подозревают бывшего полицейского. Погибший парень в ту ночь ехал домой на такси. Помимо него и водителя в салоне авто был третий мужчина. Диар по дороге в поселок уснул на заднем сиденье.

"В какой-то момент третьему мужчине поступает звонок. Он попросил таксиста развернуться, однако таксисту тоже кто-то звонит, и он едет совершенно в другую сторону, туда, где его эта "банда" ждала. Тут третьего мужчину вытаскивают из салона, начинается драка. От шума просыпается мой сын. Он не успел выйти из машины, как получил два профессиональных удара в голову. Сын упал, а затем скончался", - рассказал отец погибшего.

А в феврале текущего года выяснилось, что уголовное дело со статьи "Убийство" переквалифицировали на "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений".