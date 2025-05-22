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Эзотерика

Проследил до подъезда: жителя Шымкента обвиняют в домогательствах к 8-летней девочке

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: Victor Yang/Getty Images

В Шымкенте задержали ранее судимого мужчину, которого теперь обвиняют в совершении развратных действий по отношению к 8-летней девочке, сообщает Otyrar.kz.

По данным телеканала, инцидент произошел в одном из жилых микрорайонов Шымкента.

Согласно материалам дела, мужчина, отбывавший срок в колонии-поселении за кражу, заметил девочку, возвращавшуюся из школы. Он проследил за ней, прошел в подъезд и между этажами совершил развратные действия под предлогом помощи.

"Подозреваемый отбывает срок в колонии-поселении. У него многочисленные судимости, последняя не погашена, так как он уже отбывает по краже. Проработав определенно свои часы, спустился в 11 микрорайон города Шымкент, по улице Валиханова, увидел второклассницу, идущую после школы, проследил целенаправленно, прошел с ней в подъезд.

Девочка открыла свой домофон. Он за ней прошел, обогнал ее. Между вторым и третьим этажом на площадке он ее поджидал и под видом того, что "девочка у тебя торчит нитка из-под юбки", он залез под юбку, совершив развратные действия. Подчеркиваю, насилия не было", - рассказал адвокат Талгат Есимов.

По словам адвоката, следственный суд изначально отказал в аресте, сочтя, что ходатайство подписал не руководитель следственной группы, а рядовой следователь. Прокуратура Енбекшинского района оспорила это решение.

Во время слушания сам подозреваемый признал вину, но обратился к суду с неожиданной просьбой - не арестовывать его, так как 22 числа ему выходить на свободу, рассказал адвокат. Подсудимый якобы надеялся вкусить вкус свободы, а уже после сам планировал прийти к следователю. Эти слова вызвали шок и возмущение.

Прокуратура настаивала на немедленном задержании.

"Отказав ему в аресте, следственный суд позволил и дал ему возможность, чтобы он вышел 21 мая. Но мы, к счастью, через прокуратуру это обжаловали, апелляционная коллегия городская всесторонне и объективно рассмотрела данное частное ходатайство прокурора.

В ходе судебного разбирательства судья спросил у данного подозреваемого, как он относится к предъявленному обвинению, он сказал что полностью вину признает. Судья городской апелляционной инстанции Конырбаев отменил предыдущее постановление следственного суда и вынес новое постановление об аресте на 2 месяца данного подозреваемого", - добавил Есимов.

По данным следствия, действия подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения. Его допрос также велся на видео, в присутствии адвоката, где он полностью признал вину.

"Допрос велся на видео, где он полностью признался, в присутствии его адвоката. После всех определенных следственных действий данное дело будет направляться в суд в общем порядке, и в дальнейшем его судьбу решит суд. Скорее всего с обвинительным приговором, где санкция данной статьи - от 7 до 12 лет", - сообщил адвокат.

В мае этого года мы писали, что мужчину задержали в поселке Отеген-Батыр Алматинской области по подозрению в изнасиловании школьницы. По официальной информации, прямо в номере были задержаны двое постояльцев. Как позже выяснилось, это преподаватель музыки и 14-летняя школьница. Теперь педагога подозревают в совращении несовершеннолетней. Также выяснилось, что 33-летний мужчина преподает уроки домбры

В октябре прошлого года в одной из столичных гимназий случился скандал: учителя обвинили в домогательствах к семикласснице. Информацию прокомментировали в полиции.

Ранее в Сети появилась информация о возможной интимной связи молодого педагога и ученика старших классов в Актюбинской области. Инцидент прокомментировали в ДП региона, сообщив, что по информации проводится проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247552-sledil-ot-shkoly-do-podezda-zhitelya-shymkenta-podozrevayut-v-domogatelstvah-k-8-letney-devochke/