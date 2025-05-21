Девушка откликнулась на просьбу о помощи и лишилась около 8 млн тенге в ВКО

Жительница Усть-Каменогорска лишилась 7 миллионов 714 тысяч тенге под предлогом "помощи в лечении", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в полицию Усть-Каменогорска поступило заявление от жительницы города о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Девушка сообщила, что в январе 2023 года ее знакомый под предлогом необходимости средств на лечение его матери обманным путем завладел ее деньгами.

Общая сумма причиненного ущерба составила 7 714 000 тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

А жителя Шымкента заподозрили в создании дубликата аккаунта в Instagram. По версии следствия, он таким образом получил 32 млн тенге на сборе на лечение детей. Молодого человека задержали. В ходе обыска у него нашли две автомашины с VIP-номерами и крупную сумму денег.

В ноябре прошлого года в кулуарах мажилиса у министра культуры и информации спросили, рассматривают ли в Казахстане вопрос о запрете сбора средств на карты физлиц для благотворительных целей. Аида Балаева ответила, что вопрос обсуждается, создана рабочая группа. Конкретных решений еще нет. При этом она заверила, что цели "вредить нашим людям" не имеется.