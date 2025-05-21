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Обвиняемого в убийстве спросили, кто мог нанести ножевые ранения Шерзату Болату

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Обвиняемый в убийстве Шерзата Болата
Подсудимый Абзал Шынасыл. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Обвиняемый в убийстве Шерзата Болата и покушении на жизнь его дяди Абзал Шынасыл ответил на вопрос суда, кто мог нанести ножевые ранения потерпевшим, передает NUR.KZ.

"Я Шерзата не трогал. Я его не бил, не избивал", - заявил подсудимый сегодня.

Тогда его попросили ответить, кто мог нанести смертельный удар.

"Я не знаю, не могу сказать, кто именно. Но, думаю, кто-то из нас", - ответил Абзал Шынасыл.

На вопрос о том, мог ли это быть Белгожаев, он заявил, что нет.

"Вы сказали, что Белгожаев (подсудимый - прим. ред.) не мог нанести Шерзату Болату ножевые ранения. А остальные, значит, могли?" - уточнил судья Ержан Жанузаков.

"Про остальных не знаю. Не могу сказать, что кто-то конкретно нанес ножевые. Я с Шынгысом (подсудимым Белгожаевым - прим. ред.) поговорил, он сказал, что он не применял нож", - ответил Абзал Шынасыл.

"А когда вы в Prado сидели, вы почему сказали Белгожаеву, что вы Шерзату Болату нанесли ножевые?" - задал вопрос судья.

"Я, кажется, такого не говорил в Prado", - отрицал подсудимый.

Далее в суде зачитали показания Абзала Шынасыла от 16 октября, взятые во время допроса.

"Потом мы купили пиво и сигареты в "777". Потом мы остановились в горах, начали выпивать пиво. Я вытер нож, потом кинул его. Приехали на Prado два мужчины и сообщили, что погиб мальчик. Потом, когда мы разговаривали с Шынгысом Белгожаевым, он сказал, что нанес три ножевых ранения Нурканату (дяде Шерзата Болата Гайыпбаеву - прим. ред.), а я ему сказал, что Шерзату нанес одно ножевое ранение", - зачитал показания Абзала Шынасыла судья Ержан Жанузаков.

"Это все выдуманные, сфабрикованные показания. Такого не было", - возразил обвиняемый.

"Уважаемый суд, не я нанес ножевые Шерзату", - добавил также Абзал Шынасыл.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Абзала Шынасыла обвиняют по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

Несовершеннолетний подсудимый, давая показания, отметил, что видел, как Шынасыл вытирал нож.

Подсудимый Абзал Шынасыл в ходе сегодняшнего судебного заседания заявил, что ранее вину якобы взял на себя из-за договоренности с другими подсудимыми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247312-obvinyaemogo-v-ubiystve-sprosili-kto-mog-nanesti-nozhevye-raneniya-sherzatu-bolatu/